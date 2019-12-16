Pınar Karşıyaka ezip geçiyor

Avrupa’da ve ligde evinde bileği bükülemeyen Pınar KSK Darüşşafaka’yı da yenmeyi başardı

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka evindeki yenilmezlik serisini Darüşşafaka önünde de sürdürdü: 84-78. Rakibi önünde maça kötü başlayan yeşil-kırmızılılar özellikle Jarrod Jones ve Sinan Güler'in kritik sayılarına Tony Taylor ve Jordan Morgan'ın sayılarıyla karşılık verse de konuk ekip ilk çeyreği 29-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte savunmada daha az hata yapan ve hücumda Amath M'Baye ile sayılar bulan Kaf-Kaf dengeyi sağlarken ilk yarı 39-39 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda daha etkili olan Pınar Karşıyaka, özellikle Tony Taylor ve Jordan Morgan'ın sayılarıyla rakibine zor anlar yaşattı. Üçüncü çeyrekte rakibine 24-16'lık üstünlük kuran Kaf-Kaf son bölüme 63-55 önde girmeyi başardı. İzmir ekibi 4. periyotta Taylor ve Morgan'ın ile birlikte Yunus'un da skora katkılarıyla maçı altı sayı farkla 84-78 kazandı.



HAFTAYA RAKİP BEŞİKTAŞ

ING Basketbol Ligi'ndeki son maçında Tofaş'a deplasmanda yenilen Pınar Karşıyaka Darüşşafaka galibiyetiyle taraftarlarının gönlünü aldı. Avrupa Kupası'ndaki son müsabakasında Leiden Basketball'u yenen Kaf-Kaf, 21 Aralık'ta Ufuk Sarıca'nın bundan önceki takımı Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacak.