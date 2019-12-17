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Denizlispor, 'ndaki maçının hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

17.12.2019, 16:36

Ziraat 5. tur rövanş maçında Perşembe günü 'yu konuk edecek , hazırlıklarına başladı. Yukatel Denizlispor'da bir süredir sakatlığı bulunan , takımla idmana katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 19 Aralık Perşembe günü Altınordu'yu konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçı öncesi ilk çalışmasını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Dünkü müsabakada forma giyen oyuncular idmanda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınmanın ardından top kapma çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Yukatel Denizlispor'da bir süredir sakatlığı bulunan Cristian Sapunaru, takımla idmana katıldı.

AA

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