Galatasaray tur peşinde! Tuzlaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar ilk maçta aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeye çalışacak. Tuzlaspor ise Galatasaray'ı kupanın dışında bırakarak tarih yazmak istiyor. Peki, Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde...