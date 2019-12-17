Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar ilk maçta aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeye çalışacak. Tuzlaspor ise Galatasaray'ı kupanın dışında bırakarak tarih yazmak istiyor. Peki, Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.
Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençler'in yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık yapacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maç Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.
TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi 17 Aralık 2019 Salı günü oynanacak. Saat 20:45'te başlayacak olan maç A Spor ekranlarından da takip edilebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray'da tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina bu maçta forma giyemeyecekler.
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Yasin Yener, Sadık Baş, Devrim Taşkaya, Göksü Türkdoğan
Galatasaray: Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Radamel Falcao
GALATASARAY SON 15 MAÇINDA SADECE 4 KEZ KAZANDI
Bir süredir sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılı takım son 15 müsabakasında sadece 4 kez kazanabildi. Bu galibiyetleri ise Alanya, Gaziantep, Çaykur Rize ve Sivasspor karşısında elde etti.
Galatasaray tur peşinde! Tuzlaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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