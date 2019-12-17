Helal olsun size

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sezon başında galibiyet primini 6’şar bin lira olarak belirlerken futbolcular da her zafer sonrası hak ettikleri bu ödülün 3’er bin lirasını Urla Tesisleri’nde çalışan aşçı, garson, kat görevlileri, güvenlik ve çim bakıcılarına dağıtıyor

Süper Lig'de ikinci yarıda açılışı yapılacak yeni stadı ile Avrupa Kupaları'na katılmayı hayal eden Göztepe'de futbolcular örnek bir jeste imza attı. Göztepeli futbolcular, galibiyet primlerinin yarısını asgari ücretle çalışan tesis personeline dağıtarak birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Başkan Mehmet Sepil geçen sezondan farklı olarak bu sezon prim sisteminde önemli bir değişikliğe gitti. Sepil, iç ve dış sahada alınacak her galibiyet için primi 6'şar bin lira olarak açıkladı.



TESİSLERDE 19 PERSONEL VAR

Süper Lig, 1. Lig ve hatta 2. Lig standartlarının da altında kalan bu rakam futbolcuları durdurmadı. Sarı-kırmızılılar, kaptan Beto Pimparel'in önderliğinde bir karar alarak primlerin yarısını tesis personeline dağıtma kararı aldı. Sezon başından bu yana futbolcular, her galibiyette hak ettikleri 6'şar bin liranın 3'er bin lirasını aralarında toplayarak tesiste çalışan 4'er aşçı, güvenlik, temizlik ve saha görevlisi ile 3 garsona dağıtıyor.



■ BURAK HAKERLER