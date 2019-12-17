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Hüseyin tek koluyla zafere yelken açıyor

Hüseyin tek koluyla zafere yelken açıyor
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Muğla'da çocukken elektrik akımına kapılması sonucu bir kolunu dirseğine yakın bölgeden kaybeden milli yelkenci Hüseyin Akbulut, 3 yıldır Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Henüz 8 yaşında sağ kolunu kaybetse de hayattan hiç kopmayan 32 yaşındaki Akbulut, hobi olarak başladığı yelkendeki başarılarıyla göz dolduruyor. Mavi sularda 'engelsiz yelkenci' olarak anılan Akbulut, hayallerine her geçen yıl biraz daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hüseyin Akbulut, "Hayatta en önemli şey hayal etmektir. Çünkü her şey hayal etmekle başlar" dedi.
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