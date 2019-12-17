İstanbul liseler arası masa tenisi birincisi Medeniyet Okulları

163 okulun katılımıyla gerçekleşen Liseler Arası Genç Erkekler Masa Tenisi Turnuvası’nda Medeniyet Okulları İstanbul birincisi oldu.

2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılı Masa Tenisi Turnuvası kapsamında 9 Aralık'ta İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda gerçekleşen İstanbul Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda Medeniyet Okulları birinci oldu. 163 okulun katıldığı yarışmada; birinciliği elde eden Muhammed TAŞAN, Tarık Saim ÖZBEK, Batuhan GÜRSES ve Arif Emre AKKURT tur maçlarında Şişli Terakki Okulları ile karşılaşan Medeniyet Okulları, rakibini 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Robert Koleji ile eşleşen Medeniyet Okulları, rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Medeniyet okulları yarı finalde Özel Enka Okulları'nı 3-1 yenerek final maçına ismini yazdırdı. Finalde de Özel Enka Okulları ile eşleşen Medeniyet Okulları üstün performansını gene gösterdi ve rakibini 3-0 yenerek İstanbul Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda İl Birincisi oldu.

9-13 Aralık 2019 tarihlerin arasında 161 okulun erkek takımlarıyla katıldığı İstanbul Liseler Arası Şampiyonası Tozkoparan Spor Salonu'nda yapıldı. İstanbul Şampiyonası'nda Medeniyet Okulları Beylikdüzü Kampüsü, tüm maçları kazanarak İstanbul Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasında İstanbul'u temsil etmek için katılmaya hak kazandı.

Grubun karşılaştığı Eyüp Furkan Doğan Lisesi ve Sabancı 50. yıl takımlarını 3-0 yenerek grup birincisi olarak ana tabloya çıkan Medeniyet Okulu takımı ana tablonun ilk müsabakasında Şişli Terakki takımını 3-0 yenmiştir. Daha sonra çeyrek finalde karşılaştığı Robert Koljeji'ni yarı finalde karşılaştığı Özel Enka okullarını ve finalde tekrar karşılaştığı Enka Okullarını 3-0 gibi rahat bir skorla yenmiştir.





İstanbul Liseler Arası Erkek Müsabaka Sonuçları

1. Özel Medeniyet Okulları

2. Özel Enka Lisesi

3. Rasim Özden Ören

4.Çevre Kolji

5. Şişli Terakki

6. Robert Lisesi



Medeniyet Okulları eğitime verdiği önemin yanında spor, sanat, kültürel faaliyet ve içinde bulunduğumuz yüzyılın gerekliliği içinde öğrencilerine her türlü imkanı ve değeri sunmaktadır.



İşte bu verileri değerin bir göstergesi olaral Medeniyet Okulu yaklaşık 10 yıldır spor alanında küçümsenemeyecek başarılar elde ediyor. Bünyesinde bulundurduğu yaklaşık 5 milli sporcusu ile de ayrıca ülke adına çok kıymetli bir görevi yerine getiriyor.



Türkiye Şampiyonluğu

Türkiye 2.liği

Türkiye 3.'lüğü bulunan okulumunun bir sonraki hedefi 2020 yılında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na giderek okul olarak Türkiye'yi temsil etmektir.