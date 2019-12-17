KSK’den süper kapanış

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayınca gençlerine sarılan KSK, umutsuz başladığı ilk yarıyı Play-Off’ta tamamladı. TFF 3. Lig 2. Grup’ta en yakın rakibi Ofspor’u 4-1 gibi farklı skorla yenerek ilk yarıyı Play-Off hattında dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, teknik direktör Soner Tolungüç’le hedefe ulaştı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta en yakın rakibi Ofspor'u 4-1 gibi farklı skorla yenerek ilk yarıyı Play-Off hattında dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, teknik direktör Soner Tolungüç'le hedefe ulaştı. Yeşil-kırmızılılarda ikinci kez teknik direktörlüğü devralan Tolungüç, grupta 3 maçta 1 puanla devraldığı takımla 13 maçta 26 puan topladı. Devreyi 27 puanla tamamlayan Kaf-Kaf, son 9 maçta 6 galibiyet alarak alkışı hak etti. Devreyi daha iyi yerde tamamlamayı planladıklarını ancak takım tam ritmini bulmuşken iç sahada son dakikada 2-1 kaybedilen Turgutluspor maçında yol kazası yaşadıklarını belirten Tolungüç, "Daha iyi yerde olabilirdik. Amacımız lideri kovalamaktı. Ufak tefek yol kazaları oldu ama yarışa ortak olup kopmadık. Takımıma güvendim" diye konuştu.



İYİ BİR HAVA YAKALADIK

Tolungüç şöyle devam etti: "İkinci yarıda da çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İyi bir hava yakaladık."

KARŞIYAKA EVİNDE ÜST SIRALARI ZORLUYOR

OFSPOR'U yenen Karşıyaka 21 puan toplayan lider Kocaelispor'un ardından 18 puanla Fethiye ile birlikte sahasında en çok puan toplayan takım oldu. Atatürk Stadı'nda Kocaelispor'da dahil olmak üzere 6 takımı dize getiren Kaf- Kaf sadece Kozan ve Turgutluspor takımlarına yenilirken hiç beraberlik alamadı. İzmir'deki maçlarda 13 gol atıp kalesinde sadece 5 gol gören KSK +8 averajla en iyi 2. iç saha performansını sergiledi.