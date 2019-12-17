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formayı kaptı

Leandrinho formayı kaptı
Giriş Tarihi: 17.12.2019
TFF 1. Lig'deki son maçta evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdıran Altay'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Leandrinho, Ali Tandoğan'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle formasına kavuştu. Tandoğan yönetiminde Osmanlıspor ve Adana Demirspor maçlarında sahaya 11'de çıkan Brezilyalı kanat oyuncusu, sergilediği performansla beğeni topladı. Leandrinho, eski çalıştırıcı Sait Karafırtınalar'ın dümende olduğu dönemde 11 maçta yalnızca 2 defa 11'de oynatılıp hiç maçı tamamlayamamıştı. 1.Lig'in en deneyimli oyuncuları arasında göstrilen Leandrinho'nun kalan maçlarda da istikrarlı bir şekilde görev yapması bekleniyor.
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