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Çal’dan çekilme sinyali

Çal’dan çekilme sinyali
Giriş Tarihi: 18.12.2019

7. Grup’ta mücadele eden ve zor günler geçiren siyah-beyazlı kulübün yönetimi, ikinci yarıya katılıp katılmama kararını bu hafta toplantıda verecek

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan ve 13 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak düşme hattının 2 puan üzerinde 11 puanla 10. sırada bulunan Çal Belediyespor'un yönetimi, ligin ikinci yarısına katılıp katılmayacaklarının bu hafta yapacağı yönetim kurulu toplantısında verecek.

BELEDİYE DESTEĞİNİ ÇEKTİ
ÇAL Belediyespor Kulüp Başkanı Adnan Tatar, Isparta 32 Spor yenilgisiyle ilk devreyi tamamladıklarını hatırlatarak, "Kulübün geleceğiyle ilgili yol haritasını belirleyeceğiz. Takviyeler yapıp daha iyi bir ekip haline mi geleceğiz, yoksa mevcut kadroyla mı devam edeceğiz ya da ligden mi çekileceğiz? Bu önemli sorular yapacağımız yönetim toplantısında netlik kazanacak" diye konuştu. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın 3 hafta önce maddi desteğini çekeceğini açıklamasının ardından sıkıntının büyüdüğünü vurgulayan başkan Tatar, "Belediye yoksa bizim de bu işi yürütmemiz çok zor. Kimse elini taşın altına sokmuyor" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP
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