  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Denizlili bisikletçilere Milli Takım’dan davet

Denizlili bisikletçilere ’dan davet

Denizlili bisikletçilere Milli Takım’dan davet
Giriş Tarihi: 18.12.2019
YOL bisikleti disiplininde Tokyo Yaz Olimpiyatları'na 2 sporcuyla katılmaya hak kazanan Türkiye Bisiklet Federasyonu, hazırlıklarına devam ediyor. Büyükler Takım Klasmanı'nda 2019 yılını şampiyon olarak noktalayan Gökşin Kimya Pamukkale Gençlik Spor Kulübü sporcularından Süleyman Urcu, Mehmet Erken ve Emin Koçan, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da yapılacak 2020 hazırlık kampına davet edildi. Çeşitli performans test ve ölçümlerin yapılacağı kamp 22 Aralık'ta son bulacak. Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, bu sezon 28 kez kürsüye çıkma başarısı gösteren bisikletçileri ve antrenör Hakan Yıldırım'ı tebrik ederek 2020 sezonu için başarılar diledi.

■ SEBAHATTİN ALP
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlili bisikletçilere Milli Takım’dan davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN