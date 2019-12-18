Denizlili bisikletçilere Milli Takım’dan davet

YOL bisikleti disiplininde Tokyo Yaz Olimpiyatları'na 2 sporcuyla katılmaya hak kazanan Türkiye Bisiklet Federasyonu, hazırlıklarına devam ediyor. Büyükler Takım Klasmanı'nda 2019 yılını şampiyon olarak noktalayan Gökşin Kimya Pamukkale Gençlik Spor Kulübü sporcularından Süleyman Urcu, Mehmet Erken ve Emin Koçan, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da yapılacak 2020 hazırlık kampına davet edildi. Çeşitli performans test ve ölçümlerin yapılacağı kamp 22 Aralık'ta son bulacak. Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, bu sezon 28 kez kürsüye çıkma başarısı gösteren bisikletçileri ve antrenör Hakan Yıldırım'ı tebrik ederek 2020 sezonu için başarılar diledi.



■ SEBAHATTİN ALP