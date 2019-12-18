FIFA kokartı takacak Türk hakemler listesine Ümit Öztürk'ün yerine Arda Kardeşler dahil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 yılında FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. Bu yıl üst klasmanda FIFA kokartı taşıyan hakemlerden Ümit Öztürk listeden çıkarılırken, yerine Arda Kardeşler dahil edildi.