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’da atletizm söleni nefes kesti

Manisa’da atletizm söleni nefes kesti
Giriş Tarihi: 18.12.2019
MANİSA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Kız- Erkek Kros İl Birinciliği müsabakaları nefesleri kesti. Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde organize edilen müsabakalara, 193 öğrenci katıldı. Ferdi olarak yıldız kızlarda İrem Öztürk (Akhisar Şehit Hasan Acar Ortaokulu), yıldız erkeklerde Hasan Uzun (Akhisar Ali Şefik Ortaokulu), genç kızlar B kategorisinde düzenlenen Meltem Doğru (Akhisar Zeynep Gülin Öngör MTAL), genç kızlar A kategorisinde Fatma Sağman (Manisa Spor Lisesi), genç erkekler B kategorisinde Murat Kaya (Salihli İMKB), genç erkekler A kategorisinde Burak Orhan (Manisa Spor Lisesi( birinci oldu. Takım olarak yıldız kızlar ve erkeklerde Salihli Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu 1. sırada yer alırken, genç kızlarda Manisa Spor Lisesi, genç erkeklerde Salihli İMKB MTAL 1.'lik kupasını kazandı. ■ CÜNEYT HASÇELİK
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