Salihli’den sert tepki

Yeşil-beyazlı kulüp, BAL 8. Grup’ta 13. hafta karşılaşmasında Aliağa Futbol ile oynanan karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle kınama açıklaması yayımladı

Salihli Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta 13. hafta karşılaşmasında Aliağa Futbol ile oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle kınama mesajı yayımladı. Salihli Ramiz Turan Stadı'nda Salihli Belediyespor ile Aliağa Futbol arasında oynanan ve 9 kırmızı kartın çıktığı karşılaşma maçın 79. dakikasında tatil edilmişti. Çıkan olaylarda Salihli Belediyesi basın biriminde görevli Murat Muzaklar başına aldığı darbelerle yaralanmıştı. Yaşanan olayların ardından Salihli Belediyespor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çıkan olaylar nedeniyle büyük üzüntü yaşadık. Sahada 75 dakika mücadele eden futbolcularımızın emekleri çalınmıştır" ifadelerine yer verildi.



'BÜYÜN ÜZÜNTÜ YAŞADIK'

Açıklamada, "Belediye basın birimi personeli haksız bir şekilde konuk takım oyuncuları tarafından darp edilerek çirkin bir saldırıya maruz kalmıştır. Konuk takımın neden olduğu saha olayları nedeniyle hem kulübümüzün hakkıyla kazandığı 3 puan gasp edilmiş hem de yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş taraftarlarımız cezalandırılmıştır. Kaldı ki, biz şehrimize gelen her takımı örf ve adetlerimiz gereği en iyi şekilde ağırlamaktayız. Ancak, bu sezon kulüp olarak çok haksızlığa uğradık ama bu son olay sabrımızı taşırdı. Aliağa FK oyuncularının sportmenlikle bağdaşmayan çirkin davranışlarını ve yaptığı saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtir, yasal yollardan hakkımızı arayacağımızı tüm spor kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.



■ EMRE SAÇLI