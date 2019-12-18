Şehzadeler bir harika

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da düz Uluslararası Antalya Muay- Thai Açık Kupası'na damga vurdu. Antalya’daki Muay Thai Açık Kupası’nda Şehzadeler Belediyesi’nin sporcuları 8 madalya kazandı, Manisa’ya gurur yaşattı.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da düz Uluslararası Antalya Muay- Thai Açık Kupası'na damga vurdu. Türk Milli Takımı adına ter döken Şehzadeler'in sporcuları, 10 sıkletten 8'inde dereceye girerek, Manisa ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. 11 ülkeden 920 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Şehzadeler'in milli yıldızları 8 madalya kazandı. Damla Dinçer üst genç bayanlar 63.5 kiloda 2., Atakan Delikan üst genç erkekler 45 kiloda 3., Betül Durmuş üst genç bayanlar 60 kiloda 3., Ömer Faruk Öksüz üst genç erkekler 42 kiloda 3., Eminegül Güner alt genç bayanlar 51 kiloda 3., Şükran Öncü U-23 bayanlar 45 kiloda 3., Zehra Alkan U-23 bayanlar 48 kiloda 3., Kader Seven U-23 bayanlar 54 kiloda 3. oldu.



ÇELİK TEBRİK ETTİ

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Sporcu kardeşlerimize bize yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, başarıları için kutluyorum. Genç kardeşlerimiz üzerinde büyük emekleri olan antrenör ve kulüp yöneticilerimize de şükranlarımı sunarım. Belediye olarak biz imkanlarımız ölçüsünde sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk, olacağız" diye konuştu.



■ CÜNEYT HASÇELİK