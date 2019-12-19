Dodurgalarspor hedefini büyüttü

Denizli 1. Amatör A Grubu’nda lider Yıldızspor’u 3-2 yenen yeşil-beyazlılar, 2.yarıya umutla bakıyor

Denizli'de Dodurgalarspor rüzgarı esiyor. Denizli 1. Amatör Küme A Grubu'nda lider Yıldızspor'u 3-2 yenen Acıpayam temsilcisi Dodurgalarspor, Play-Off için umutlandı. İlk devreyi 11 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle 21 puanla 4. sırada kapatan yeşil-beyazlılar, gözünü zirveye dikti. 13 Eylül 2019'da arazide çalışırken bulunduğu alana yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan ve adeta ölümden dönen Dodurgalarspor Başkanı Ramazan Der, futbolla hayata tutundu. Profesyonel olarak güreşle uğraşan başkan Der, gençliğinde er meydanlarında askerde ise Karagücü'nde güreştikten sonra Antalya Belekspor'da güreşi noktaladığını belirtti. Der, "Dodurgalarspor'u 2018'de kurduk. İlk yılımızda 1. Amatör Küme'ye yükseldik. Hedefimiz Süper Amatör'e çıkmak. Mehmet Eskin ile yolları ayırdık. Forvet arkası, forvet, sağ açık ve sağ bek olmak üzere 4 transfer yapacağız. Ligin ikinci yarısında bambaşka bir Dodurgalar izleteceğiz" diye konuştu.



■ SEBAHATTİN ALP