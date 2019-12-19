Gürsel Aksel’de sona doğru

Süper Lig'in ikinci yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasıyla açılışı yapılacak olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Tribünlere koltukların takıldığı, ışıklandırma sisteminin tamamlandığı, hibrit çim tohumlarının atıldığı statta son olarak kale direkleri de takıldı ve saha çizgileri de çizildi. Sarı-kırmızılı taraftarların gün saydığı stat, hibrit çimlerin tam olarak oturmasıyla birlikte maç oynanmaya hazır hale gelecek.