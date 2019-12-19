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’de sona doğru

Gürsel Aksel’de sona doğru
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Süper Lig'in ikinci yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasıyla açılışı yapılacak olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Tribünlere koltukların takıldığı, ışıklandırma sisteminin tamamlandığı, hibrit çim tohumlarının atıldığı statta son olarak kale direkleri de takıldı ve saha çizgileri de çizildi. Sarı-kırmızılı taraftarların gün saydığı stat, hibrit çimlerin tam olarak oturmasıyla birlikte maç oynanmaya hazır hale gelecek.
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