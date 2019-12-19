Heyecan dorukta

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, tüm dikkatini Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Bugün 5. Tur'da evinde, ilk maçta 3-2 yenildiği Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.

Egeliler kupada tur kovalıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşı karşıya geliyor. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ndeki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan. İlk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, 1-0 veya 2-1 galip ayrıldığı takdirde dahi turu geçebilecek. Karşılaşma 3-2 Manisa FK'nın üstünlügü ile sonuçlanırsa müsabaka uzayacak, sonucun değişmemesi halinde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Yukatel Denizlispor, saat 14.30'da Altınordu'yu konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçın hakemi Cihan Aydın. Horozlar, ilk maçı 5-3 kazanarak avantaj elde etmişti.