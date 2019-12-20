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Forvete aday Remy

Forvete aday Remy
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Ocak ayında kadrosuna nokta transferler yapacak olan Göztepe, en büyük sorunu olan hücum bölgesine de takviye yapacak. Bekleneni veremeyen Eren Derdiyok ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Göz-Göz yönetimi Lille forması giyen Loic Remy'yi listenin ilk sırasına yerleştirdi. Transferle bizzat Başkan Mehmet Sepil ilgilenirken sezon sonunda Fransız ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcü uygun bir bonservis bedeliyle Göztepe'ye kazandırılmaya çalışılıyor. Remy'nin alternatifi olarak da Stuttgart'ta forma giyen Mario Gomez düşünülüyor.
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