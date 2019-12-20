G.Saray atakta

Sarı kırmızılı yönetim, Ocak ayında Başakşehir’den Arda, Düsseldorf’tan Kaan Ayhan, Sivasspor’dan Emre ve Mert Hakan’ı almayı planlıyor

İlk yarıda bekleneni veremeyen Galatasaray, Ocak ayında kadrosuna katacağı yıldız oyuncularla transfer şov yapacak. Sezon başında kadrosuna kattığı oyunculardan verim alamayan G.Saray, Başakşehir'de forma giyen eski oyuncusu Arda Turan'ın transferinde sona çok yaklaştı. ARDA BİTİYOR Sarı-kırmızılılar, Arda'nın yanı sıra birçok takımın listesinde yer alan yıldız oyuncuları da kapmanın planlarını yapıyor. Yönetim, Almanya'dan Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın yanı sıra Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Emre Kılınç ve kanat oyuncusu Mert Hakan Yandaş için de temaslara başladı. Ligde liderliğini sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte yıldızı parlayan Emre ve Mert'in transferinde F.Bahçe ve Beşiktaş gibi ezeli rakipleriyle kapışan G.Saray yönetimi transferde bir adım öne geçmek için tüm kozlarını oynuyor. Son iki sezonun şampiyonu sarı-kırmızılılar, bu üç yıldızı da kadrosuna katarak üst üste üçüncü şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi hedefliyor.