Karşıyaka'ya kampanyadan 116 bin TL

Karşıyaka'da kulübe mali destek sağlamak için 3 hafta önce başlatılan, "Bir bayrak da sen as" kampanyasında şimdiye kadar 116 bin 150 TL toplandığı açıklandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışında, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında olup Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ise Play-Off'u kovalayan Karşıyaka'da kulübe mali destek sağlamak için 3 hafta önce başlatılan, "Bir bayrak da sen as" kampanyasında şimdiye kadar 116 bin 150 TL toplandığı açıklandı. Karşıyaka yönetimi, kampanya kapsamında toplu alımlarla 1123 adet bayrak, 9 da sponsor bayrağı satıldığını duyurdu. Karşıyaka Belediyesi 3 sponsor bayrağıyla kulübe 30 bin TL katkı sağlarken Başkan Turgay Büyükkarcı ve 1912 Karşıyaka Derneği birer sponsor bayrağı aldı.

Karşıyaka, kampanyayla FIFA kanalıyla kulübe puan silme tehlikesi yaratan son eski yabancı futbolcu borcunu da kapatmayı planlıyor. Ekim 2017'den bu yana taraftarın kampanyası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yardımı, Mesut Sancak ve yönetimin katkısıyla 9 eski yabancıya olan borcu kapatan Kaf-Kaf'ın 2015-16 sezonunda 11 lig maçında forma giyip ayrılan Sırp stoper Duric'e günlük kurla 1 milyon 50 bin TL (160 bin Euro) borcu bulunuyor. Karşıyaka, FIFA'da karara bağlanmak üzere olan bu dosyayı da kapatıp puan silme, küme düşürme gibi yaptırımlardan tamamen kurtulmayı hedefliyor.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Başkan Turgay Büyükkarcı, "Bu kampanya ile semte sahip çıkma duygusu yaşanacak. Bu bizim için maddi gelirden daha önemli. Yeni yıla kadar yıl kadar tüm sokakların bu bayraklarla donatılmasını bekliyoruz. Biz bir kurtuluş savaş başlattık. Kulübümüz tekrar ayağa kaldırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın da görsel şölene dönüşmesini istiyoruz. Biz semtle birlikte olursak bu çaba meyvelerini verecek" açıklamasını yaptı. Karşıyaka, TFF 3. Lig'de ikinci yarı maratonu öncesi yarın Antalya Lara'da 9 günlüğüne kampa girecek.

DHA