Manisa’ya yazık oldu

Devreyi Zahit’in golüyle 1-0 üstün kapatan siyah-beyazlılar, iki kez geriye düştüğü maçta teslim olmadı ancak son 16 turuna kalamadı. 2. Lig Beyaz Grup ekibi Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı, elendi. 22. dakikada Çağrı'nın ceza sahasında şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

2. Lig Beyaz Grup ekibi Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı, elendi. 22. dakikada Çağrı'nın ceza sahasında şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi. 30'da sağ kanattan ceza sahasına giren Zahit'in orta şut karışımı şutunda savunmada Sinan'in ters vuruşu kaleci Doğan'ı yanıltıp ağlarla buluştu: 1-0. 42'de Selahattin'in ceza alanı dışından şutu kaleci Yusuf'ta kaldı. 2.



YARIDA GOLLER YAĞMUR GİBİ

57'de Mehmet, bomboş pozisyondaki Sinan'a ortaladı. Sinan zoru başarıp topu auta attı. 63'te Erman, ceza sahası içinde hava topuna eliyle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı Aksel gole çevirdi: 1-1. 73'te sağdan yapılan ortada Ömer'in gelişine şutu kaleci Yusuf'un bacakları arasından ağlara gitti: 1-2. 83'te Çağrı'nın köşe atışında Erman kafayla kaleciyi avladı: 2-2. 87'de Ömer, orta sahadan derinlemesine pasla takımını yine öne geçirdi: 2-3. 90+1'de sağdan Onur'un ortasını Erhan tamamladı: 3-3. 90+6'da Erhan'ın serbest vuruşunda top üst direkte patladı, maç 3-3 bitti.



■ CÜNEYT HASÇELİK