Savunmanın zaferi

Bir dönem G.Saray’ın kalesini koruyan Hayrettin Demirbaş, gündemi Yeni Asır’a yorumladı: “Milli Takımımız finallere gittiyse, bu savunmanın bir başarısıdır. Bütün kaleciler maşallah çok iyi durumda.” "Belki G.Saraylıyım diye hafife alabilirler ama zirve yarışında Sivas'ın en büyük rakibi Cim-Bom. Lig uzun maraton." "Göztepe geleceğin takımı. Rodallega G.Saray forması giyse Aslan şampiyon olur. İki takım da kesinlikle düşmez." Neden Süper Lig'e Ege Bölgesi'nden iki takım daha gelmesin? Akhisar direkt olarak, Altay Play-Off'tan çıkar."

1-Hocam A Milli Takımımız finallere gitmeyi başardı. Sizce başarının gerçek sırrı ne. Acaba finallerde ne yaparız? "Şunu iyi görmek lazım. Milli Takımımız gençlerine güvendi ve büyük işler başarıp bileğinin gücüyle Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeyi başardı. Ama bunda en büyük pay savunmanındır. Türk Milli Takımı, kaleci Mert ve defansın üstün başarısıyla bunu gerçekleştirmiştir. Türkiye'de şuanda en iyi olduğumuz mevkiler, kalecilerimiz ve stoperlerimiz. Merih ve Çağlar süper çıkış yakaladı. Kalecimiz Mert Günok müthiş çıkış yaptı. İki bekimiz Zeki Çelik ile Umut Meraş da mükemmel oynuyor. Ben sadece Mert'i değil, tüm genç kalecilerimizi beğeniyorum. Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan hepsi süper kaleciler. Sağolsun Rasim Kara hocam, zamanında bastırdı, kaleci antrenörü bulundurmak zorunlu oldu. Bizim zamanımızda kaleci antrenörü diye bir şey yoktu. Türkiye kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda ne yaparız bu beni pek ilgilendirmiyor.



TANITIM İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ

Önemli olan şampiyonaya katılım vizesi almaktı, başardık. Avrupa'daki tüm yayın organları sizden bahsedecek, ister istemez tanıtmak zorunda kalacak. Binlerce Türk, Milli Takımımızı Roma ve özellikle Bakü'de gururla, bayrağımızı sallayarak izleyecek, destekleyecek. Bundan büyük gurur olur mu? Şenol Güneş hoca faktörü, Türk futbolunun kaosta olduğu, kulüplerimizin sapır sapır döküldüğü bir dönemde Milli Takımımızı, bilgi ve becerisi ve kucaklamasıyla şaha kaldırdı. Dünya Şampiyonu Fransa'dan 4 puan alan bu takım niye İtalya'yı çelmelemesin, diğer rakiplerini yenmesin. Hele kardeş Azerbaycan'ın bize büyük destek verecek olması da büyük avantaj, evimizde gibi oynayacağız."





2- Uzun yıllar G.Saray kalesini korudun hocam. Bu sezon G.Saray, hem ligde hem Avrupa'da çok kötü. Ne dersin?

"Belki bu yorumu G.Saraylıyım diye yaptığımı söyleyenler çıkabilir ama G.Saray şampiyonluğun yine en büyük adayıdır. Fatih Terim ara transferde kadroda gerekli revizyonu yapacak ve ligin 2.yarısında bambaşka bir G.Saray izleyeceğiz. Tek rakibi Sivasspor'dur. Rıza Çalımbay gittiği her takımı sağlam duruşu ve bilgisiyle başarıya koşturur. Yiğidoların Mert Hakan Aslantaş, Emre Kılınç ve daha pekçok Türk genciyle bu duruma gelmesi alkışlanmalıdır. Galatasaray havlu atmış değil. Avrupa kupalarından elenmeleri her ne kadar kötü bir durum olmuş olsa da ligde hala iddialı konumdadır. Galatasaray sıradan bir takım olmaz, bu lige her zaman ağırlığını koyacaktır.



3- Göztepe ve Denizlispor, Ege'nin Süper Lig'de iki gururu. Sizce bu sezon lige tutunup başarılı olabilecekler mi?

Göztepe kendi göbeğini kesecek, hem şampiyonu belirleyecek, hem de ligde eğer Avrupa şansı doğarsa yürüyecektir. Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon ve Sivas gibi takımlar İzmir'e gelecek. Rize, G.Antep, Alanya ve iki Ankara takımıyla 30 bin kişilik statta bu müthiş seyirciyle oynamak büyük avantaj.



GÖZ-GÖZ'ÜN YOLU AÇIK

Sarı-kırmızılılar, Antalya, Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Denizli'den de puan veya puanlar getirebilir. Çok iyi bir başkanı, yönetimi ve başarıya aç İlhan Palut gibi bir teknik direktörü var. Göztepe'nin yolu açık. Denizlispor'a gelince... Yönetim çalkantısına rağmen Mehmet Özdilek'le tehlike yaşamaz, ligi orta sıralarda bitirir. Rodallega G.Saray'da olsa G.Saray şampiyon olurdu. Ayrıca Estupinan ve Barrow pekçok takımın oynatmaya can atacağı oyuncular. Stachowiak gibi süpear bir kalecileri de var, Horoz nasıl ötmesin? Ben her iki takımın da ligde başarılı olacaklarına, kesinlikle bir düşme korkusu yaşamayacaklarına inanıyorum."



AKHİSAR DÖNECEK

akhisar ile Altay'ın şansını nasıl görüyorsun hocam. Sizce Süper Lig'e çıkabilirler mi? "AKHİSARSPOR sun Süper Lig'de yine yerini alacaktır. Bana göre Hatay ile birlikte çıkarlar. Sadece Akigo'larda büyük form gösteren ve güzel goller atan Burhan Eşer ve Cikalleshi'nin sakatlanmaması, cezalardan uzak durması gerek. Mehmet Altıparmak başarılı bir hoca, Akhisar'ı hedefe götürecektir. Altay'ın iyi bir kadrosu, iyi yabancıları var. Ancak Sait hocayla (Karafırtınalar) bir uyum sağlayamadılar, sakatlıklar da belini büktü takımın. Ali Tandoğan'la yeni bir atılıma geçebilirler. Bir de geçen sezon Gol Kralı olan Paixao inanılmaz derecede suskun. Eğer ikinci devre gollerine yeniden başlarsa Altay'ın Playoff şansı yüksek.



ALTINORDU İYİ YOLDA

"Süper Lig'de Göztepe ile Denizlispor var. Neden iki takım daha Akhisarspor ile Altay burada oynamasın. Başarabilirler, şansları yüksek. Yetiştiriciliğiyle ve sadece Türk oyuncuları kullanmasıyla övdüğümüz Altınordu ise vasat gibi görünse de doğru yolda. Ara tranferde takviye yapıp ligde kalmalı. Çünkü lokomotif takım 2.Lige inerse futbolculara ilgi de azalır.



GÜRKAN ERTAÇ