Söke’de operasyon

BAL 8. Grup’ta şampiyonluk yarışından uzakta kalan kırmızı-lacivertlilerde, Recep Orta, Hıdır Ali Yıldız ve Mustafa Yaşar Boşnak ayrıldı, Fildişili orta saha oyuncusu Mamadou Diabate’yle anlaşıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta 18 puanla 8. sırada bulunan Sökespor'da ligin devre arasında yaprak dökümü başladı. Teknik direktör Göksel Özdemir'in raporu doğrultusunda Recep Orta, Hıdır Ali Yıldız ve Mustafa Yaşar Boşnak'la yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada üç oyuncuya yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edildi. Sökespor'un yollarını ayırdığı Recep Orta, bu sezon takımıyla 10 maça çıkıp 2 gol atarken, Hıdır Ali Yıldız 9 maçta, Mustafa Yaşar Boşnak ise 5 maçta kırmızı-lacivertli formayı giydi. Sökespor, teknik direktör Göksel Özdemir'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hızlı başladı.



İLK TRANSFER

Ara transfere özen gösteren kırmızı-lacivertliler, Fildişili orta saha oyuncusu Mamadou Diabate'yi transfer etti. Siirt İl Özel İdarespor'un ardından geçen sezon Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri'nin formasını giyen 23 yaşındaki Diabate, ligin ikinci devresinde Söke formasını giyecek. Diabate, geçen yıl Kastamonu'da 18 maça çıkıp 2 gol attı.



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