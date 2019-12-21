Akhisarspor evinde Balıkesir dışarıda

TFF 1. Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 beraberlik, 2 galibiyet alan Akhisarspor, ateş hattından kurtulmaya çalışan Boluspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ligdeki son 6 karşılaşmada 4 beraberlik, 2 yenilgi alan Ekol Hastanesi Balıkesirspor ise deplasmanda Eskişehirspor'un konuğu olacak. Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek. Maç beIN Sports Max 1'den canlı olarak yayınlanacak. Kırmızı-beyazlılarda Glumac, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan ve Foxi'nin alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtar gönderdiği öğrenildi.