Altay’da Alihan bombası

Siyah-beyazlılar, sakatlığından dolayı sezonu kapatan Gençer’in yerine Ankaragücü’nde forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu gündemine aldı, görüşmelere başladı

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Altay, devre arasında yapacağı takviyeler için şimdiden kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, sakatlığının ardından ameliyat olan ve sezonu kapatan stoper Gençer Cansev'in yerini doldurmak için rotasını Ankara'ya çevirdi. İzmir ekibi listesine Ankaragücü'nde forma giyen defans oyuncusu Alihan Kubalas'ı aldı. Tecrübeli futbolcu sezon başında da Altay'ın transfer listesinde yer almış ancak transferi gerçekleşmemişti. Süper Lig ekibinde fazla süre alamayan 28 yaşındaki savunma oyuncusunun 2013- 2014 sezonunda formasını giydiği Altay'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Takım kaptanı Gençer'in sezonu kapatması, genç stoper Cenk'in de sakatlanması yüzünden Altay da sadece İbrahim Öztürk ve Abdülkerim Bardakçı savunma hattında kaldı.



TAKVİYEYE DEVAM

Ligin ikinci yarısında zirve yarışına ortak olmak isteyen Altay'ın kadrosunu daha da güçlendireceği belirtildi. Sivasspor, Altay, Karagümrük, İstanbulspor ve Ankaragücü'nde oynayan Alihan, bu sezon Ankara temsilcisinde ligde 3 karşılaşmada 224 dakika süre aldı.



ALTAY'DA OYNADI

Tecrübeli savunma oyuncusu 2013-2014 sezonunda Altay forması giydi. Siyah-beyazlı ekibe genç yaşta gelen Alihan Kubalas o sezon siyah-beyazlı formayla 28 karşılaşmada sahaya çıktı ve 4 gol atma başarısını gösterdi.



ALTI GOL KAYDETTİ

Ankaragücü formasıyla hem 2. Lig hem de 1. Lig'de bir üst lige çıkma başarısını gösteren 28 yaşındaki Alihan kariyerinde Süper Lig'de 19 maça çıktı. TFF 1. Lig'de 25 karşılaşmada 6 gol kaydederken, 2. Lig'de 110 müsabakada 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon Ankaragücü'nde düzenli forma giyemeyen başarılı oyuncunun sözleşmesi Mayıs ayında sona eriyor.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ