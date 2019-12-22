Altın çocuklar

Çağlar Söyüncü Leicester City’de, Cengiz Ünder Roma’da en parlak dönemini geçirirken, İzmir ekibinde forma giyen birçok yıldız Süper Lig’de ve 1.Lig’de takımllarını zaferden zafere taşıyorlar

TFF 1. Lig'de bu sezon alt sıralarla olan ilişkisini kesmeye çalışan ancak istediği sonuçları alamayan Altınordu, son 10 yılda bünyesinden çıkardığı yıldız oyuncularla transfer edip parlattığı bir çok oyuncuyla hem Avrupa hem de Türkiye'deki liglere damga vurdu. İzmir ekibinin alt yapısında yetişen Çağlar Söyüncü İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de, Cengiz Ünder de İtalya devi Roma'da kariyerlerinin en parlak dönemlerini geçirirken şuan 12 futbolcu da Süper Lig takımlarında forma giyiyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un kadrosunda daha önce kırmızı- lacivertli formayı giyen Mert Hakan Yandaş ile Erdoğan Yeşilyurt bulunuyor. İki futbolcu da Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde. Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Alanyaspor'da Salih Uçan, Denizlispor'da Tolgahan Acar, Gaziantep FK'da Kerim Avcı, Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz, Rizespor'da Yusuf Acer, Barış Alıcı, Konyaspor'da Ozan Can Oruç görev yapıyor.



BACASIZ FABRİKA

Başakşehir'e geçen sezon sonunda giden Alican Özfesli, kiralık olarak 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Hatayspor'da oynuyor. F.Bahçe'ye transfer olan kaleci Berke ise Belçika'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyiyor.



SİVASSPOR'UN PRENSİ

Altınordu'da 2013-2014 sezonunda forma giyen ve 2. Lig'de şampiyon olan kadroda yer alan Mert Hakan Yandaş, Tire 1922 ile Menemen Belediyespor'da da oynadıktan sonra 2017-2018 sezonunda Sivasspor'a transfer oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Sivasspor'da patlama yaparken, Beşiktaş ile Galatasaray'ın transfer listesine girdi.



GELSİN PARALAR

Altınordu, Başakşehir'e sattığı buradan da İtalyan ekibi Roma'ya giden Cengiz Ünder'den de kasasını doldurdu. Şimdi ise İspanya La Liga ekibi Sevilla, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Eğer Ünder İspanyol ekibine transfer olursa kırmızı-lacivertliler bu transferden de ücret alacak.



GÖZLER ÇAĞLAR'DA

Altınordu'nun gözü eski futbolcusu Çağlar Söyüncü'de. İzmir ekibi, Freiburg'a 2.5 milyon Euro'ya sattığı oyuncunun İngiliz devi Leicester City'e 21 milyon Euro bonservis bedeliyle gitmesinin ardından bu transferden de kasasına 5 milyon 275 bin Euro daha koyarken, transferi bir kez daha gündemde olan 23 yaşındaki futbolcunun satışından bu kez yüzde 5 pay alma hakkına sahip. İngiliz basını Leicester City'nin Manchester City'den 80 milyon Euro teklif gelmesi halinde Çağlar Söyüncü'yü devre arasında gönderebileceğini yazdı. Eğer Çağlar transfer olursa bir Türk futbolcunun yapacağı en pahalı transfer olarak tarihe geçecek. İzmir ekibi de bu transferden 4 milyon Euro kazanacak.



İLK PEŞİNDELER

TFF 1. Lig'de yarın Giresunspor'a konuk olacak Altınordu, şimdiye kadar deplasmanda rakibini yenemedi. Giresunspor'la 6 müsabakaya çıkan kırmızı-lacivertliler sahadan 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda ağlara 3 gol bırakabilen Altınordu kalesinde ise 8 gol gördü. Altınordu geçen sezon son hafta deplasmanda Giresunspor'a 3-1 kaybederek Play-Off'a kalma şansını kaçırmıştı.



