Milas güldü, Kula üzdü

TVF Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nda ilk devre dün oynanan maçlarla tamamlandı. Milas Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'a set vermedi, 3-0 kazanarak Efeler Ligi için umutlandı. Muğla temsilcisi., setleri 34-32, 25-19, 25-17 kazandı. 11. maçında 7. galibiyetini alan ve ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Milas Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında 5 Ocak'ta TFL Altekma'ya konuk olacak. Jeopark Kula Belediyespor, Bursa deplasmanında Tofaş Spor'a 3-1 kaybetti, zirve yarışında yara aldı. İlk seti 25-23 alan ve 1-0 öne geçen kırmızı- beyazlılar, sonraki setleri 25-23, 25-22, 25-14 kaybetti. 11. maçında 4. yenilgisini alan Manisa ekibi, ilk devreyi 5. sırada tamamladı. Jeopark Kula Belediyespor, 5 Ocak'ta İnegöl belediyespor'a konuk olacak.



■ ÜMİT YÖNEY