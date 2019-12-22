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Milas güldü, Kula üzdü

Milas güldü, Kula üzdü
Giriş Tarihi: 22.12.2019
TVF Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nda ilk devre dün oynanan maçlarla tamamlandı. Milas Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'a set vermedi, 3-0 kazanarak Efeler Ligi için umutlandı. Muğla temsilcisi., setleri 34-32, 25-19, 25-17 kazandı. 11. maçında 7. galibiyetini alan ve ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Milas Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında 5 Ocak'ta TFL Altekma'ya konuk olacak. Jeopark Kula Belediyespor, Bursa deplasmanında Tofaş Spor'a 3-1 kaybetti, zirve yarışında yara aldı. İlk seti 25-23 alan ve 1-0 öne geçen kırmızı- beyazlılar, sonraki setleri 25-23, 25-22, 25-14 kaybetti. 11. maçında 4. yenilgisini alan Manisa ekibi, ilk devreyi 5. sırada tamamladı. Jeopark Kula Belediyespor, 5 Ocak'ta İnegöl belediyespor'a konuk olacak.

■ ÜMİT YÖNEY
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