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FK’da herkes golcü

Manisa FK’da herkes golcü
Giriş Tarihi: 23.12.2019

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 42 puanla zirvede tamamlayan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Manisa FK ağlara bıraktığı 47 golle, Türkiye profesyonel liglerinde en golcü takım oldu. Serdar Deliktaş attığı 13 golle en golcü isim olurken, siyah-beyazlılarda 13 farklı futbolcu ligin ilk yarısında gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte, Serdar Deliktaş'ı 7 golle Zahit takip ediyor. Dilaver Güçlü 6 gol, Sinan Kurumuş 5 gol, Ferhat Yazgan ve Erhan Kara 3'er gol, Oğuz Kocabal, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan 2'şer gol, Onur Kolay, Volkan Okumak, Mehmet Yılmaz ve Salih Zafer Kurşunlu ise 1'er gol attı.

CÜNEYT HASÇELİK

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