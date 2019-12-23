Menemen doludizgin

TFF 1. Lig’de yakaladığı çıkışla zirveyi zorlayan Ekol Göz Menemen, sahasında Bursaspor’u geriden gelerek yendi ve 2. sıraya yükseldi.

TFF 1. Lig'de Play-Off savaşı veren Ekol Göz Menemenspor dün sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 28'e çıkardı ve ligde ikinci sıraya yerleşti. 9. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun ortasında Mehmet Boztepe'nin şutu savunmadan sekti. 36'da Özer Hurmacı'nın köşe atışında yaşanan karambolde Burak Kapacak topu Seleznov'a aktardı. Tecrübeli oyuncu fileleri havalandırdı: 0-1. 66'da soldan Alberk'in sert ortasında Ali Özgün'ü aşan topu gelişine çok sert bir vuruşla Mustafa Çeçenoğlu ağlara yolladı: 1-1. 75'te Ercan'ın uzun topunda Cünyet topu ıska geçince Ali Özgün hızla ceza sahasına girdi. Plase bir vuruşla skoru belirledi: 2-1.



TARİHLERİNDE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER



TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor ile Bursaspor kulüp tarihlerinde ilk kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaştı. 77 yıllık İzmir ekibi ile 56 yıllık mazisi olan Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Bursaspor'un tarihi karşılaşmasında kazanan Menemenspor oldu. Play-Off mücadelesi veren iki takımın da taraftarları maça büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma boyunca takımlarını coşkuyla destekledi. Bursa bu sezon ikinci kez Menemen İlçe Stadı'nda maça çıktı. Yeşil-beyazlılar Altay'a konuk olduğu maçta 2-1 yenilmişti. 2013-14 sezonunda Bursa'da oynayan Menemen'in takım kaptanı Taşkın dün eski kulübüne karşı görev yaptı.



TEKNİK ADAMLARDAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK



Ekol Göz Menemenspor'da sarı kart cezalısı Hüseyin Çolak dün görev yapamadı. Cezası biten Mustafa Çeçenoğlu da dün ilk 11'de sahaya çıktı. Hüseyin Çolak'ın yokluğunda forvet hattında Ali Özgün oynarken, Mustafa sağ kanatta görev yaptı. Bursaspor'da cezalı Anıl ve sakat Kubilay görev yapmazken. Onur, Emirhan ve Aykut yedek soyundu. Konuk ekipte bu oyuncuların yerine Latovlevici, Cünyet, Selçuk, Igor ve Seleznov forma giydi. Geçen sezon G.Birliği'nde şampiyonluk yaşayan Canberk dün eski teknik direktörü İbrahim Üzülmez ve takım kaptanı Selçuk Şahin'e karşı görev yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ