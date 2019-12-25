Aslan’dan yıldız hamlesi

Hücum hattını güçlendirmek isteyen G.Saray, Le Havre’den Tino Kadewere’nin peşinde

Arda Turan, Mbaye Diagne ve Henry Onyekuru gibi isimleri yuvaya döndürmek için çaba sarf eden G.Saray, hücum hattına bir takviye daha yapmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların Le Havre'de forma giyen 23 yaşındaki Tino Kadewere ile ilgilendiği iddia edilirken kulübünde başarılı bir sezon geçiren oyuncuyu Avrupa'dan bir çok kulübün takip ettiği konuşuluyor. Fransız ekipleri dışında oyuncuyu Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga'dan da bazı kulüpler takip ediyor.



17 GOL ATTI



Kadewere bu sezon ligde 19 maçta 17 gol kaydederek inanılmaz bir performansa imza attı. 4 golde de asist yapan Zimbabweli golcü son üç sezondur Le Havre forması giyiyor. Zimbabwe Milli Takımı'nda da 7 maça çıkan başarılı yıldız bu süreçte 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.



NZONZİ'Yİ LYON İSTİYOR



G.Saray'ın gözden çıkarttığı Nzonzi'ye Fransa'dan talip çıktı. Fransız basını, ara transfer döneminde Lyon'un kadrosuna katmayı düşündüğü 4 oyuncudan birinin Nzonzi olduğunu yazdı. Haberde Everton'dan Lucas Digne, Juventus'tan Rabiot ve A.Madrid'den Thomas Lemar ile birlikte Galatasaray'dan Nzonzi'yi de transfer edileceği yazıldı.



FALCAO'YA SÜRPRİZ TEKLİF



Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Falcao ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Katar takımından teklif geldiği ortaya çıktı. Transfermarketweb'de yer alan habere göre, Katar Ligi takımlarından Al- Duhail, Falcao'yu takibe aldı. Katar kulübünün, yıldız oyuncunun transferi için devrede olduğu belirtildi. Falcao, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 2 gol kaydetti.