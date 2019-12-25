Fenerbahçe’de Rodriguez tamam

Sarı-lacivertliler bir süre önce gündemine aldığı Milan’ın sol beki için imza aşamasına geldi

Fenerbahçe, bir süredir peşinden koştuğu Milan'ın başarılı sol beki Ricardo Rodriguez'in transferinde sona geldi. İtalyan ekibinde bu sezon 5 maçta forma giyen ve devre arasında takımdan gönderilmesi düşünülen Ricardo Rodriguez için Fenerbahçe'nin anlaşmaya çok yakın olduğu ve İsviçreli futbolcunun Ocak ayında sarı-lacivertlilere imza atmasının beklendiği ifade edildi. Hasan Ali'nin sakatlığı sebebiyle bu sezon sol bekte büyük sıkıntı yaşayan Kanarya'nın öncelikle bu transferi bitirip daha sonra diğer transferlere odaklanacağı kaydedildi.



ÜÇ SEZONDUR MİLAN'DA



Son üç sezondur Milan forması giyen 27 yaşındaki oyuncu 70 kez de İsviçre Milli Takımı'nda görev aldı ve bu süreçte 8 kez fileleri sarsmayı başardı. Milan'da geçen sezon takımının değişmez ismi olan oyuncu ve ligde tam 35 maçta mücadele etmişti.



ÜÇ OYUNCU YOLCU



F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, devre arasında takımdan ayrılabilecek isimlerin listesini hazırlarken 3 oyuncunun öne çıktığı bildirildi. Yanal'ın talimatı üzerine sezon başında lisansı çıkartılmayan Mehmet Ekici'nin gönderilecekler arasında ilk sırada olduğu büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı sahaya yansıtamayan Rami'nin de bir diğer aday olduğu belirtildi. Kanarya'da Isla'nın da düşünülmediği gelen haberler arasında.