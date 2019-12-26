Altay takviye peşinde

TFF 1. Lig'de devre arasında takviye yapmayı planlayan Altay'da kurmaylar eski yıldızı Burak Çalık'ı radarına aldı. Geçen sezon 1. Lig'de Denizlispor'da şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı başaran 30 yaşındaki hücum oyuncusunun kulübündeki durumunun netleşmesi bekleniyor.

TFF 1. Lig'de devre arasında takviye yapmayı planlayan Altay'da kurmaylar eski yıldızı Burak Çalık'ı radarına aldı. Geçen sezon 1. Lig'de Denizlispor'da şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı başaran 30 yaşındaki hücum oyuncusunun kulübündeki durumunun netleşmesi bekleniyor. Horoz'da Süper Lig'de 3 maçta 90 dakika süren alan Burak Çalık'ın devre arasında kulübünden ayrılma ihtimali olduğunda Altaylı kurmayların devreye girmesi bekleniyor. TFF 1. Lig'de bir çok takımın transfer listesinde olan Burak Çalık'ın devre arasında kimi tercih edeceği merakla bekleniyor.



ALTAY'DA OYNADI



Altay'da üç sezon forma giyen ve iki kez siyah-beyazlı formayla Play-Off oynamayı başaran Burak Çalık, kariyerinde Denizlispor ve Balıkesirspor formasıyla Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi. Tecrübeli hücum oyuncusu profesyonel liglerde 305 karşılaşmada görev yaptı ve rakip fileleri 85 kez havalandırma başarısını gösterdi. Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla 3 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası'nda ise 4 mücadelede 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.



ALTAY'DA İKİ KEZ PLAY-OFF OYNADI



Altay'da 2008-2011 yılları arasında 3 sezon top koşturan Burak Çalık, siyahbeyazlı formayla 90 maçta 25 gol kaydetti. 30 yaşındaki oyuncu İzmir ekibinde 2 kez Play-Off oynama başarısını gösterdi. Burak Çalık, Erzincanspor, Altay, Samsunspor, Adanaspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Denizlispor kulüplerinde de forma giydi.



250 MAÇTA 66 GOL



Burak Çalık, TFF 1. Lig'de 250 karşılaşmada 66 kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'de görev yaptığı 17 mücadele de ise 2 gol atma başarısını gösterdi. 30 yaşındaki kanat ve forvet hattında oynayabilen Burak Çalık, 2. Lig'de 20 mücadelede 7 gol attı.



KAPTAN DÜMENDE



TFF 1. Lig'de son iki maçını kazanarak Play-Off yarışına ortak olan Altay'da 38 yaşındaki takım kaptanı İbrahim Öztürk son üç maçta ortaya koyduğu performansla alkış aldı. Gençer'in sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından Osmanlıspor, Adana Demir ve Erzurumspor maçlarında ilk 11'de forma giyen deneyimli oyuncu, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. İbrahim Öztürk, 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçında takımının tek golüne imza atarak üç puanı getiren isim oldu.

Son üç sezondur Altay forması giyen İbrahim Öztürk, 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan kadroda yer almıştı. Bursaspor'da, Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan ile futbolcu olarak Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan İbrahim Öztürk kariyerinde 450 karşılaşmada 16 gol attı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ