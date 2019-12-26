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, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı

Ekol Göz Menemenspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı

26.12.2019, 13:58

1. Lig ekiplerinden , kadrosundaki futbolcular ve 'la yollarını ayırdı.

Ekol Göz Menemenspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, kadrosundaki futbolcular Galip Güzel ve Semih Ceylan'la yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galip Güzel ve Semih Ceylan'ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Futbolculara teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki futbol hayatlarında başarı dilendi.

2017-2018'den bu yana Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Semih Ceylan ve sezon başı takıma transfer olan Galip Güzel, bu sezon 5'er lig müsabakasında forma giydi.

AA

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