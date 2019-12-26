Golcü seferberliği

Altınordu’da sakatlığı bulunan forvetler Kemal ve Fatih’in Menemen maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor

TFF 1. Lig'de Altınordu'nun Cumartesi konuk edeceği Ekol Göz Menemenspor derbisi öncesi forvet oyuncularını yetiştirmek için seferberlik başlatıldı. Giresunspor maçı öncesi son idmanda bileği dönen Kemal Rüzgar ve Fatih Aktay'ı zorlu mücadelede oynatabilmek için kırmızı- lacivertli kulübün sağlık ekibinin yoğun bir tedavi uyguladığı öğrenildi. İki golcünden en az birinin İzmir derbisinde kadroda olması bekleniyor. Bu iki forvet oyuncusunun yokluğunda Altınordu'nun kadrosunda sadece gol silahı olarak Yasin Ozan bulunuyor.



ENGIN GÖNDERİLDİ



İlk yarının son maçında kendilerini çok zorlu bir derbinin beklediğini belirten kırmızı-lacivertli ekibin tecrübeli teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Ekol Göz Menemenspor'un başarısını takdir ediyoruz. Bulundukları yeri hak eden bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanarak devre arasına alt sıralardan uzaklaşmış, rahat bir şekilde girmek istiyoruz. Son haftalarda ortaya koyduğumuz iyi futbolu skora yansıtmak istiyoruz" dedi. Öte yandan Altınordu, sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Engin Bekdemir ile yollarını ayırdı.