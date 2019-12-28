Denizlispor çıkış peşinde

Süper Lig’de geçen hafta Alanyaspor’a farklı yenilen Horoz, bugün Ankaragücü ile deplasmanda 15.00’te karşılaşıyor

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Denizlispor, ilk yarının son maçında bugün Ankaragücü'ne konuk oluyor. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Maçı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisine geçen hafta Alanyaspor'a evinde farklı şekilde 5-1 yenilerek taraftarlarını üzen Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek telafi etmek istiyor.



2 EKSİK VAR



Yeşil-siyahlılar da sakat olan sol bek Zakarya Bergdich ve sarı kart cezalısı Tiago Lopes oynamayacak.



RODİGOL'E KANCA



Denizlispor'da dün bomba bir iddia ortaya atıldı. Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tyler Boyd'u transfer etmeyi planlayan yeşilsiyahlı ekibin, Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega'ya da Kartal'ın talip olduğu öğrenildi.

Ege ekibinin sezon başından Trabzonspor'dan transfer ettiği futbolcu karşılığında Kartal'ın Tyler Boyd artı Orkan Çınar, Muhayer Oktay veya Oğuzhan'dan birisini Denizli'ye verebileceği iddia edildi. Rodallega'yı elinden çıkarmak istemeyen Denizli'nin ise Amerikalı Boyd'u kiralamayı düşündüğü ifade edildi.