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zamanı

Derbi zamanı
Giriş Tarihi: 28.12.2019

TFF 1. Lig’de ilk yarının son maçında tehlikeli bölgedeki Bornova’da Ekol Göz ’i ağırlayacak. Saat 19.00’daki mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetecek

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu ile zirve takipçisi Ekol Göz Menemenspor, bugün ilk yarının son haftasında İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Maç beIN Sports Max 1'den canlı olarak yayınlanacak. Altınordu'da sözleşmeleri feshedilen Ersel ve Engin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan forvet Kemal ve stoper Enes kadroda yer almayacak. İlk yarı öncesi Galip ve Semih ile yollarını ayıran Ekol Göz Menemen'de kart cezası biten Hüseyin takımdaki yerini alabilecek.

KİM KAZANACAK?

Giresunspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Evindeki 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle 2. sıraya yükselen sarı-lacivertlilerin ise 28 puanı bulunuyor.

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