Göztepe’den Fener atağı

Yeni açılacak stadıyla ligin 2. yarısına iddialı bir kadroyla girmek isteyen Göztepe’de yönetimin Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici ile görüştüğü öğrenildi.

Süper Lig'de ilk yarıda aldığı başarılı sonuçlarla gözünü yeniden Avrupa'ya diken Göztepe, ara transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İkinci yarıda geçeceği yeni stadı ile birlikte yeni yıldızları takıma kazandırmayı hedefleyen Başkan Mehmet Sepil, orta saha takviyesi için de düğmeye bastı.



TAKIMA GÜÇ KATACAK



Ara dönemde takıma mutlaka bir yıldız golcü katacak olan Sepil, orta saha pozisyonu için ise Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici'yi listesine ekledi.

Sezon başında federasyona verilen listede adı yazılmayan ve devre arasında ayrılması gündeme gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teklif götürdü. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Ekici'ye yönetim Göztepe'nin teklifini ileterek görüşünü alacak. Futbolcunun onay vermesi halinde ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun Göztepe'ye transferi için kolaylık sağlanacak.



YAPRAK DÖKÜMÜ



Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından ilk yarıyı noktalayacak olan Göztepe'de, yaprak dökümü yaşanacak. Kadronun kalabalık olmasından yakınan teknik direktör İlhan Palut'un Sivasspor maçının ardından birçok oyuncu ile yolları ayırması bekleniyor. Sarıkırmızılı ekipte ilk yarıda on birde yer alamayan stoper Sanneh'in yanı sıra orta saha oyuncusu Celso Borges ve Eren Derdiyok ile kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca yine ligde şans bulmakta zorlanan Yasin Öztekin'in de takımdan ayrılması beklenirken Palut yönetimden bazı oyuncuların tecrübe kazanmaları için kiralanmalarını isteyecek. Sezon başında Menemen'den alınan stoper Veli Çetin ve bazı genç oyuncuların da kiralık olarak başka takımlara verilmesi gündeme geldi.



KANATLARLA VURACAK



İlk yarının son maçında lider Sivasspor'a konuk olacak Göztepe'de, teknik direktör İlhan Palut zorlu deplasmandan zaferle dönmek için tüm planlarını hazırladı. Galatasaray zaferi ile gündeme oturan genç çalıştırıcı hızlı oyuncuları Halil Akbunar ve Serdar Gürler ile kanatlardan yapacağı bindirmelerle kırmızıbeyazlı ekibi mağlup etmeyi planlıyor

Ligde son oynanan üç maçta Ankaragücü ve G.Saray galibiyetlerinde attıkları goller ve asistleriyle Göz-Göz'e 6 puan kazandıran Halil ve Serdar ikilisi Sivas'ta da takımın en büyük kozu olacak. 2 golü bulunan Halil ve 3 gol atıp 3 asist üreten Serdar, ileri uçta forma giyecek Deniz'e yapacakları servislerle zaferi getirecek. Orta alanda da Napoleoni müthiş ikiliye destek olacak.



KİLİT OPERASYONU



Süper Lig'de ilk yarıdaki zaferlerine Sivasspor'u da eklemek isteyen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut rakibin gol silahlarına önlem alacak. Palut, Sivas'ın orta alan ve forvet hattında oynayan ve gol yükünü çeken Hakan Arslan (4), Mert Hakan (4), Emre (6), Yatabare (6), Kone (4) ve Fernando (5)'ya kilit vuracak

Stoperler Reis ve Leo'dan Yatabare ve Mert Hakan'a adım attırmalarını isteyen Palut, orta alandaki yıldızlar Emre Kılınç'ı Soner, Hakan'ı ise Castro ile durduracak. Savunma oyuncularında dikkatli olmalarını isteyen Palut, öğrencilerini Sivasspor'un zayıf yönlerini de ezberletti.

BURAK HAKERLER