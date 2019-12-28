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’i kaybettik

Gürcan Berk’i kaybettik
Giriş Tarihi: 28.12.2019

İzmir’in yetiştirdiği İzmirspor, Altay, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcusu efsane teknik direktör, futbol adamı vefat etti

Türk futbolunun efsane isimlerinden Gürcan Berk (83) bir süredir alzheimer tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ünlü futbol adamının cenazesi Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedilecek. Futbola İzmir Demirspor'da başlayan futbolculuk kariyerinde İzmirspor, Beşiktaş, F.Bahçe ve Altay'da oynayıp teknik direktörlüğü döneminde ise G.Antepspor'u lig dördüncüsü yapıp, Eskişehirspor'u bugünkü adıyla Süper Lig'e çıkartan Gürcan Berk adını Türk futbol tarihine yazdırmıştı. 1956 yılında Altay'da Bayram Dinsel, Kaya Köstepen gibi oyuncularla forma giydi. Bir sezon sonra Kaya Köstepen ile birlikte Beşiktaş'a giden Gürcan Berk Beşiktaş'ın efsanelerinden Hakkı Yeten ile birlikte iki yıl bu formayı giydikten sonra 1959'da F.Bahçe'ye transfer olup Lefter ve Can Bartu gibi isimlerle görev yaptı. Buradan önce İzmirspor'da, oradan da Altay'da görev yapıp futbolculuk kariyerini noktaladı.

SÜPER BİR KARİYER

Antrenörlük kariyerinde de A ve Ümit Milli Takım başta olmak üzere birçok kulüpte görev yapan Berk Cenk ve Cem'in de babasıydı.

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