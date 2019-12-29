Denizlispor kaçamadı

Ankaragücü önünde 10. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen iki gol bulan Horoz, üstünlüğünü koruyamadı, puana razı oldu

Ege ekibi Denizlispor, Ankaragücü deplasmanında 2-0 öne geçti ancak ikinci yarıda yediği gollerle Başkent'ten bir puanla ayrıldı: 2-2. 19. dakikada Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan Faty'nin kafa vuruşu yandan auta gitti. 22. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. 35. dakikada Kitsiou'nun yerden ön direğe yaptığı ortada Orgill topu dışarı attı. 45+1. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda bu kez Rodallega kafa vuruşu ile fileleri gördü: 0-2. 57. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta Korcan Çelikay topu kornere çeldi. 59. dakikada Oscar Scarione'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Stackhowiak'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou'nun şutu dışarı çıktı.



SCARİONE FARK YARATTI



63'DE Pinto'nun pasıyla birlikte Orgill'in şutunda top üst direğe çarparak auta gitti. 66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Scarione topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-2. 78. dakikada Rodallega kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi ve çok net bir fırsatı kaçırdı. 84. dakikada Oscar Scarione ceza sahası dışından yaptığı şık bir vuruşla skora denge getirdi: 2-2. Maç 2-2 sona erdi.



ASİSTLERİ YAPTI SAKATLANDI



Denizlispor'un 28 yaşındaki oyuncusu Zeki Yavru, dün yeşil-siyahlı ekibin bulduğu iki golde asistleri yapan isim oldu. Ancak başarılı oyuncu 63. dakikada sakatlanarak yerini Cristian Sapunaru'ya bıraktı. Horoz'un 2. golünü kaydeden Hugo Rodallega, dünkü golle birlikte gol sayısını 5'e yükseltti. Rodigol daha önce de Galatasaray, Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor (2) filelerini sarsmıştı. Takımda Hadi Sacko da sakatlanan bir diğer isim oldu.



GURBETTE ÖTÜYORLAR



Bu sezon iç saha maçlarında bekleneni veremeyen Denizlispor, dış sahadaki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sahasında oynadığı 8 maçın sadece 2'sini kazanıp 1 beraberlik alan ve 5 maçını kaybedip sadece 7 puan toplayabilen Horozlar 17 puan kaybedip taraftarlarını kahretti. Ege temsilcisi deplasmanda ise tam tersi bir istatistiğe imza atıp adeta zirveyi sarstı. Dün Ankaragücü önünde son 24 dakikada yediği gollerle üç puanı kaçarıp bir puana razı olan Horozlar dış sahadaki puanını 15'e yükseltti. Ege temsilcisi 9 dış maçının 4'ünü kazanıp 3'ünde berabere kalırken sadece 2 maçını kaybetti. Horozlar deplasmanda 12 gol kaydederken kalesinde 11 gol gördü.



SCARİONE'Yİ TUTAMADILAR



Denizlispor, Ankaragücü'nan orta saha oyuncusu Oscar Scarione'yi tutamadı. Oyuna 47. dakikada Alihan Kubalas'ın yerine dahil olan futbolcu 66 ve 84. dakikada kaydettiği gollerle yeşil-siyahlıların galibiyet umutlarını sonlandırdı.



ÖZDİLEK: 2-1'DEN SONRA FİŞİ ÇEKEBİLİRDİK



Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Rodallega'nın kaçırdığı golün kırılma noktası olduğunu söyledi. Özdilek, "Buraya devşirme oyunculardan oluşan kadroyla geldik. 2-0'dan 2-2 sıkıntılı bir skor gibi gözüyor ama oyunun başından itibaren düşündüğünüz olguda kazanamıyorsan kaybetmemek önemli. Geçen hafta evimizde kaybetmiştik. Bu hafta bunu telafi etmek istiyorduk. Hugo karşı karşıya kaldığı pozisyonu atsaydı galip ayrılacaktık." dedi