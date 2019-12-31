  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Zirve ateşi

Zirve ateşi

Zirve ateşi
Giriş Tarihi: 31.12.2019

TBL’de Fethiye Belediye, Akhisar Belediye ve Balıkesir BŞB haftayı zaferle kapatırken Denizli Basket ve Manisa BŞB ise yenildi

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) Play-Off ateşi yanıyor. Lider Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Budo Gemlik Basketbol'u deplasmanda 86-80 yenip, 13. maçında 10. galibiyetini elde etti. Ege derbisinde Balıkesir BŞB, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i deplasmanda 86-70'lik skorla mağlup edip, haftayı 3. sırada tamamladı. Denizli Basket, 13. maçında 6. yenilgisini alıp 9. sırada kaldı. MANİSA BŞB SERİYİ BOZDU
Manisa BŞB, Samsunspor deplasmanında 59-56'lık skorla yenilip 4 maçlık galibiyet serisini bozdu, 4. sırada kaldı. Akhisar Belediye, Semt77 Yalovaspor'u 88-58'lik sonuçla geçti, 7. sıraya çıktı. 4 Ocak'ta oynanacak 14. hafta maçlarının programı şöyle: (14.30) Final Gençlik-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, (15.00) Manisa BŞB-1881 Düzce Belediye, (16.00) Balıkesir BŞB-Bornova Belediyespor, (17.00) Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Akhisar Belediye.

ÜMİT YÖNEY

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zirve ateşi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN