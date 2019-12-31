Zirve ateşi

TBL’de Fethiye Belediye, Akhisar Belediye ve Balıkesir BŞB haftayı zaferle kapatırken Denizli Basket ve Manisa BŞB ise yenildi

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) Play-Off ateşi yanıyor. Lider Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Budo Gemlik Basketbol'u deplasmanda 86-80 yenip, 13. maçında 10. galibiyetini elde etti. Ege derbisinde Balıkesir BŞB, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i deplasmanda 86-70'lik skorla mağlup edip, haftayı 3. sırada tamamladı. Denizli Basket, 13. maçında 6. yenilgisini alıp 9. sırada kaldı. MANİSA BŞB SERİYİ BOZDU

Manisa BŞB, Samsunspor deplasmanında 59-56'lık skorla yenilip 4 maçlık galibiyet serisini bozdu, 4. sırada kaldı. Akhisar Belediye, Semt77 Yalovaspor'u 88-58'lik sonuçla geçti, 7. sıraya çıktı. 4 Ocak'ta oynanacak 14. hafta maçlarının programı şöyle: (14.30) Final Gençlik-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, (15.00) Manisa BŞB-1881 Düzce Belediye, (16.00) Balıkesir BŞB-Bornova Belediyespor, (17.00) Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Akhisar Belediye. ÜMİT YÖNEY