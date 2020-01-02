Horozkent rüzgarı

Kadınlar 3. Lig 3. Grup’ta zirvede yer alan yeşil-siyahlılar, 7. hafta maçında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi’ni yendi ve 7’de 7 yaptı

TFF Kadınlar 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Denizli temsilcisi Horozkentspor, 7. hafta maçında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezispor'u 8-0 mağlup edip zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İzmir temsilcisi Karşıyaka BESEM'i Şirinköy Stadı'nda konuk eden yeşil-siyahlılar, Rabia İsgi (2), Elif Duru (2), Huriye Selçuk, Sude Karabuga. Seda Er ve Özge Tosun'un golleriyle kazandı. Namağlup yoluna devam eden Horozkentspor, 7 haftada 75 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü. Antrenör Ahmet Özeren, "Daha farklı kazanabilirdik. İkinci yarıda kendimizi sıkmadık. Antrenman niteliğinde adeta tek kale maç oynadık. Hedefimiz olan 2. Lig'e çıkmak için bir engeli daha aştık" dedi. Yeşilsiyahlılar, 5 Ocak 2020'de 13 puanla 7. sıradaki Nazilli Belediyespor deplasmanına gidecek.

SEBAHATTİN ALP