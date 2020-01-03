  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı

Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı

Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı

03.01.2020, 16:50

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya Play-Off hattında hazırlanan 'da stoper Diakite, kanat oyuncusu Sangare ve kaleci Erhan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya Play-Off hattında hazırlanan Ekol Göz Menemenspor'da stoper Diakite, kanat oyuncusu Sangare ve kaleci Erhan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Üç oyuncuyla devre arasında yolların ayrılacağı, yönetimin Diakite, Sangare ve Erhan'la sözleşmelerinin feshi için masaya oturacağı kaydedildi. Yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda genç defans oyuncusu Can Sıkılmaz'ı 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Diyarbekirspor'a kiraladı. Dış transferde de çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, Arnavutluk'un Partizani Tirana takımında top koşturan sol kanat Cinari ve Eskişehirspor'un orta sahası Sissoko ile temaslarını sürdürüyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN