Altınordulu Anıl Koç'a Süper kanca

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da forma giyen sol kanat Anıl Koç'a, Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve İttifak Holding Konyaspor talip oldu

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da forma giyen sol kanat Anıl Koç'a, Süper Lig'de mücadele eden 4 takım talip oldu. Gurbetçi futbolcu için Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve İttifak Holding Konyaspor'un nabız yokladığı öğrenildi. Bu kulüplerin menajerler aracılığıyla İzmir ekibine haber yolladığı ifade edilirken, Altınordu yönetimi cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

Kırmızı-lacivertliler, ara transfer döneminde kanatlara takviye yapmayı planlıyor. Altınordu'da ikinci yılını geçiren Anıl Koç, geçen sezon 9 gol atmıştı. Bu sezon ilk yarıda 5 kez rakip fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu takımın en skorer oyuncusu konumunda. Anıl, ilk yarıda yönetimle masaya oturarak mayıs ayında sona erecek sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

DHA