Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te operasyon yapıldı

TBL’de istikrarsız sonuçlar alan Denizli Basket’te ABD’li Jerome Jordan ve Azizcan Özdemir ayrıldı Konya’dan Bora Hun Paçun’la anlaşma sağlandı.

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) Play-Off mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te, 2 oyuncu ayrıldı, 1 takviye yapıldı. İspanya Ligi'nde son sırada bulunan Kenan Sipahi'nin takımı Real Betis, buy out ödeyerek Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol'un uzun oyuncusu Jerome Jordan'ı kadrosuna kattı. Jordan, TBL'de 9 maçta 12.2 sayı, 7.3 ribaunt, 2.8 asist, 0.6 blok ortalamaları tutturmuştu.

YENİ YABANCI YOLDA

Yeşil-mavililerde, geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunda yer alan ve bu sezon takımda kalan Azizcan Özdemir'le de yollar ayrıldı. Azizcan Özdemir, Konyaspor'a transfer oldu. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Konyaspor'dan Bora Hun Paçun'u transfer etti. 32 yaşındaki pivot, TBL'de 11 maçta 6.4 sayı, 2 asist, 7.1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Başkan Veli Deveciler, Jordan'a yeni takımında başarılar diledi.

PARA KAZANDIRDI

Kulüp Başkanı Veli Deveciler, "Jordan'a birçok transfer teklifleri vardı. Kendisi de gitmek istedi. Kulübe para kazandırarak ayrılmıştır. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir Amerikalı oyuncu bir de Süper Lig'den bir ismi daha kadromuza katacağız" dedi. Öte yandan bugün oynanacak Finalspor karşılaşması öncesi takımda sakatlığı devam eden Soner Şentürk'ün tedavisi devam ediyor.

SEBAHATTİN ALP