Pınar KSK liderlik için mücadele edecek

Lider Anadolu Efes'i konuk edecek olan Kaf-Kaf'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Biz bugüne kadar oynadığımız gibi hiç bir rakipten çekinmedik. Yine sahada kazanmak için mücadele eden bir Pınar Karşıyaka olacak” dedi.

ING Basketbol Süper Ligi'ne devrenin son maçında Pınar Karşıyaka yarın taraftarı önünde lig 17.30'da lideri Anadolu Efes'i konuk edecek. Ligde 14 maçta 2 yenilgiyle ikinci sırada yer alan yeşil-kırmızılılar, İstanbul ekibini mağlup ettiği takdirde tarihinde ilk kez ilk yarıyı zirvede tamamlayacak. Müthiş bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "İlk yarının son maçı liderlik maçı olacak. İlk yarının sonunda yukarılarda olmak, liderlik mücadelesi verebilmek böyle güçlü bir ligde bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor" dedi.

KİMSEDEN ÇEKİNMİYORUZ

Karşıyaka'nın takıma sahip çıktığını ve bunun çok önemli olduğunu belirten Sarıca, "Camiamız, sponsorumuz ve bütün semt takımın arkasında. Bu nedenle lider Anadolu Efes maçına ayrı bir önem veriyoruz. Anadolu Efes iyi bir takım ve oldukça da formdalar. Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine sahipler. Euroleague şampiyonluğu için ciddi oyunculardan kurulu bir ekip. Biz bugüne kadar oynadığımız gibi hiç bir rakipten çekinmiyor ve onlara saygı gösteriyoruz. Yarın yine sahada kazanmak için mücadele eden bir Pınar Karşıyaka olacak" diye konuştu.

İLKLERİN PEŞİNDE

İç sahada 12'de 12 yaparak lig ve Avrupa kupasında oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Pınar KSK'de başantrenör Sarıca, "Kazandığımız takdirde yine bir ilki gerçekleştirip devreyi lider bitireceğiz. Oyuncu grubu ve bütün taraftarımız farkında, biz bu maçı da kazanabilecek durumdayız. Yine dopdolu bir salonda canlı bir atmosferler ve müthiş bir destekle iyi bir maç oynayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kulandı.

EVDE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Yeşil-kırmızılılar yeni kurulan kadrosuyla bu sezon Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda taraftarı önünde çıktığı tüm maçları kazanma başarısını gösterdi. Müthiş taraftarıyla salonda bütünleşen Pınar Karşıyaka, lig ve Avrupa arenasında oynadığı 12 maçı da kazandı. Bu sezon evinde bileği bükülmeyen güçlü ekip, Anadolu Efes'i de devirerek taraftarı önündeki namağlup unvanını sürdürmek istiyor. Kaf- Kaf, İstanbul temsilcisini yenerek yeni yıla galibiyetle başlayıp, ligde ilk yarıyı zirvede bitirmek istiyor.

Krasnoyarsk'a özel uçak

Pınar KSK, Ocak ayında birbirinden zorlu 6 maça çıkacak. Yarın taraftarı önünde Anadolu Efes'i konuk edecek olan Kaf-Kaf, FIBA Europe Cup ikinci tur ikinci maçında deplasmanda 8 Ocak Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Kaf-Kaf, 11 Ocak Cumartesi günü ligde Bandırma Teksüt'ü, 22 Ocak Çarşamba günü de Avrupa Kupasında Leiden'i ağırlayacak.

İKİ DEPLASMAN

Pırar KSK daha sonra üst üste iki deplasmana gidecek. 26 Ocak Pazar günü İstanbul'da Büyükçekmece ve 29 Ocak Çarşamba günü de Enisey Krasnoyarsk önünde ter dökecek. Kış şartlarında en az 13 saatte gidilebilen Sibirya'daki şehre ulaşımda sorun yaşamak istemeyen kurmaylara, Yaşar Holding de büyük destek verdi. Kafileyi İstanbul'dan Krasnoyarsk'a götürecek özel uçağın 70 bin Euro ücretinin yarısını holding karşılaşacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ