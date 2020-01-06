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kayıp istemiyor! Juventus-Cagliari

Juventus kayıp istemiyor! Juventus-Cagliari canlı anlatım

06.01.2020, 17:42

İtalya Serie A'da 18. hafta mücadelesinde , Cagliari ile karşı karşıya geliyor. İnter'in ile karşılaştığı hafta Juventus kayıp yaşamak istemiyor. 'ın ilk 11 olarak çıktığı Juventus-Cagliari maçının canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

İtalyan devi Juventus Allianz Stadyumu'nda Cagliari'yi konuk ediyor. Juventus-Cagliari maçının ilk 11'leri belli oldu. Merih Demiral'ın sahaya ilk 11 çıktığı maç saat 17:00'de başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Merih Demiral, Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Ronaldo

Cagliari: Olsen, Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Pedro, Simeone

JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Allianz Stadı'nda saat 17:00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı olarak ekrana geliyor.

JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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