Juventus kayıp istemiyor! Juventus-Cagliari canlı anlatım

İtalya Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Juventus, Cagliari ile karşı karşıya geliyor. İnter'in Napoli ile karşılaştığı hafta Juventus kayıp yaşamak istemiyor. Merih Demiral'ın ilk 11 olarak çıktığı Juventus-Cagliari maçının canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

İtalyan devi Juventus Allianz Stadyumu'nda Cagliari'yi konuk ediyor. Juventus-Cagliari maçının ilk 11'leri belli oldu. Merih Demiral'ın sahaya ilk 11 çıktığı maç saat 17:00'de başladı. İLK 11'LER BELLİ OLDU Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Merih Demiral, Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Ronaldo Cagliari: Olsen, Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Pedro, Simeone JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? Allianz Stadı'nda saat 17:00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı olarak ekrana geliyor. JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ