KSK sarstı yıkamadı

Başa baş dişe diş mücadelenin sergilendiği nefis maçta normal süre 73-73 beraberlikle biterken İstanbul temsilcisi uzatmada güldü

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki müthiş maçta Pınar Karşıyaka normal süresi 73-73 biten mücadeleyi uzatmalardaki oyunuyla kaybetti: Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes 23-18, devreyi de 10 sayı farkla 42-32 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte 18-10'luk üstünlük sağlayan Kaf-Kaf özellikle Semih Erden'in kritik sayılarıyla farkı eritse de konuk ekip 4. periyota 52-50 önde girdi. Pınar Karşıyaka Tony Taylor ve Metehan'ın müthiş 3'lükleriyle oyunda denge sağlasa da, Anadolu Efes Shane Larkin'in mucizevi sayılarıyla karşılık verdi ve normal süre 73-73 sona erdi. Maçın uzatma bölümünde de Larkin rüzgarı esti. ABD'li basketbolcu maçın son saniyesinde attığı sayıyla takımını zafere taşırken ilk yarıyı zirvede tamamladı.

SAHASINDA İLK YENİLGİ

BU sezon evindeki 12 maçı kazanan Pınar KSK taraftarı önünde ilk yenilgisini alırken büyük bir fırsatı da kaçırdı. KSK rakibini yenseydi tarihinde ilk kez ilk yarıyı lider bitirecekti. Maçın en skoreri 21 sayıyla A.Efes'ten Larkin olurken Karşıyaka'da en çok sayıyı 17 sayıyla Tony Taylor attı.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

BU sezon Ufuk Sarıca ile müthiş bir sezon geçiren Pınar Karşıyaka'nın Anadolu Efes ile oynadığı liderlik maçına basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. Biletleri maçtan günler önce tüketen Karşıyakalılar salonu tamamen doldururken gerek tezahüratları, gerekse şovlarıyla maça renk kattı.

HEM ligde hem de Avrupa'da bu sezon sahasında oynadığı 12 maçı da kazanan Kaf-Kaf ilk yarının son maçında ilk yenilgisini de Anadolu Efes kanrşısında aldı.

DAHA önce A Milli Takım'da birlikte görev yapan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca ile Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman maçtan önce bir araya gelip birbirlerine başarı diledi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

