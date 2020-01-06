Manisa FK’dan Oğuz hamlesi

2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar Denizlispor’dan stoper Oğuz Yılmaz’a 1.2 milyon TL teklif etti

2. Lig Beyaz Grup'ta devreyi 42 puanla lider tamamlayan ve şampiyon olarak 1. Lig'e direkt çıkmayı hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Denizlispor'da kadro dışı kalan stoper Oğuz Yılmaz'ın peşine düştü.

1.5 MİLYON TL İSTİYOR

İkinci yarıda yapacağı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen siyah-beyazlıların tecrübeli stopere 1 milyon 200 bin TL'lik teklif sunduğu öğrenildi. Oğuz'un ise Manisa FK yönetiminden 1 milyon 500 bin TL talep ettiği, pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Oğuz için Altay, Adana Demirspor ve Bursaspor'un da devrede olduğu vurgulandı. Geçen sezonun devre arasında Balıkesirspor'dan Denizlispor'a transfer olan ve yeşil-siyahlılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Oğuz, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı. Alacakları için TFF aracılığı ile kulübe ihtarname gönderen 27 yaşındaki oyuncu Denizli'de süresiz kadro dışı bırakıldı.



ERTEKİN PERFORMANSTAN MEMNUN

MANİSA FK'da teknik direktör İsmail Ertekin kamp sürecini değerlendirdi. Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda takımın performansından memnun olduğunu dile getiren Ertekin, "Geldiğimiz günden bu yana hem hava şartları, hem de saha şartları çok iyiydi. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirdik. Oyuncularımız 10 günlük bölümde müthiş bir çalışma örneği gösterdiler. İlk yarının sonlarına doğru kaybettiğimiz enerjiyi futbolcularımıza tekrar yüklediğimizi düşünüyorum. İkinci yarının başlamasıyla birlikte bu enerjiyi sahaya yansıtacağız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK