Şampiyon Akhisar’da

Manisa’nın ‘Altın Kızı’ Ayşe Begüm Onbaşı, takım arkadaşları Erkut Ergin, Emir Erışık ve milli takım antrenörü Mehmet Ali Erkin bundan sonraki müsabakalara Akhisar Belediyespor bünyesinde hazırlanıp madalya arayacak

Aerobik cimnastikte Dünya Şampiyonu olan Manisa'nın 'Altın Kız' lakaplı sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ve takım arkadaşları Erkut Ergin ve Emir Erışık, Akhisar Belediye Spor Kulübü bünyesine katıldı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve kulüp başkanı Alper Ayan'ın katıldığı imza töreninde konuşan Ayşe Begüm, hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi. Cimnastik sporuna Akhisar'da başlayan ve uzun yıllar Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılan Ayşe Begüm Onbaşı ve arkadaşları Erkut Ergin, Emir Erışık ve milli takım antrenörü Mehmet Ali Ekin, bundan sonraki müsabakalarına Akhisar Belediye Spor Kulübü bünyesinde katılacak.



'HEDEFLERİMİZ ÇOK BÜYÜK'

Memleketinin spor kulübüne katılmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Ayşe Begüm Onbaşı, "Akhisar'da doğdum. Spor hayatıma Akhisar'da başladım. Daha sonra Manisa ile bir ilişki içerisinde spor hayatım devam etti. Tekrar Akhisar'a dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki süreçte Akhisar ve ülkemiz için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Başarmak istiyoruz; bu yüzden oldukça disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Bomba gibiyiz. Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu. Bu sefer tek kategori değil, 3 kategoride de elimizden gelenin en iyisini yapacak ve ülkemizi gururlandıracağız" dedi.



'GURURUMUZ ARTIK EVİNDE'

17 yaşında aerobik cimnastik tek kadınlar dalında Dünya Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı'yı yıllardır takip ettiğini ve başarılarıyla gururlandıklarını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Ayşe Begüm, Akhisar'ımızın ve Türkiye'mizin gururu olan bir sporcumuz. Onun tekrar yuvasına dönmesi ve Akhisar Belediye Spor sporcusu olması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bundan sonra da Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına birlikte sevineceğiz" dedi.



AYAN: ÇOK GÜZEL BAŞARILAR KAZANDIK

Akhisar Belediye Spor Kulüp Başkanı Alper Ayan, "Bomba gibi geliyoruz. Basketbol, cimnastik, tekvando, güreş, briç, masa tenisi gibi birçok branşta iddialıyız. Yeni kurulan bir kulüp olmamamıza rağmen kısa sürede güzel başarılar kazandık. Ekibimize katılarak, evine geri dönen Ayşe Begüm Onbaşı ve takım arkadaşları bizleri çok mutlu etti. Milli sporcularımızın bugüne kadar yaptıkları, gelecekte yapacaklarının teminatı zaten. Biz kendilerinden oldukça umutluyuz" ifadelerini kullandı.



100'ÜN ÜZERİNDE MADALYA KAZANDI

9 Aralık 2001 tarihinde Akhisar'da doğan Ayşe Begüm Onbaşı, 3 yaşında cimnastiğe başladı, 7 yaşına girdiğinde gözde sporcu oldu. 11 yaşında ise ilk defa milli formayı giydi. Dünya çapındaki ilk başarısını 12-14 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olarak kazanan Ayşe Begüm, 2016 yılında 15 yaşındayken Güney Kore'de düzenlenen '14. Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı. 2019'da Portekiz'in Cantanhe şehrinde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan 'Altın Kız', 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyatlar için şimdiden hazırlıklarına başladı.

KENAN MOLLA