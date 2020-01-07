Bergama yönetimi mahkemeye gidiyor

BAL 8. Grup takımlarından Bergama Belediyespor'da, Gökhan Sipki ve Akın Alkan sıkıntısı sürüyor. Sezon başı anlaşma sağlanan iki oyuncu devre arasında kriz çıkarmış, takımdan ayrılmak istemişti.

BAL 8. Grup takımlarından Bergama Belediyespor'da, Gökhan Sipki ve Akın Alkan sıkıntısı sürüyor. Sezon başı anlaşma sağlanan iki oyuncu devre arasında kriz çıkarmış, takımdan ayrılmak istemişti. Kırmızı-lacivertli yönetim, iki oyuncuyu süresiz kadro dışı bırakırken, Antalya kampında başkan Bilir Altay, sert bir açıklama yaptı. Altay, "Gökhan ile Akın kulübümüzden anlaştığımız tüm peşinat, maaş ve primlerinin tamamını almalarına rağmen, anlamsızca alacakları olmamasına rağmen ayrılmak istediler. İkinci yarı hazırlıklarına çıkmak istemediler. Noter ile tespit yaptırdık. Kulübü mağdur etmeleri ve küçük düşürücü hareketlerinden dolayi tazminat davası açtık, yasal işlemleri başlattık" şekilnde konuştu.

ÜMİT YÖNEY